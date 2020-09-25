Минниханов посадил деревья в Рыбно-Слободском районе
Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко посадили деревья в Рыбно-Слободском районе республики. Мероприятие приурочено к природоохранной акции «День посадки леса».
Как сообщает пресс-служба главы республики, Минниханов поздравил всех с прошедшим Днем работников леса, отметив важность и достойность профессии лесовода. На сегодняшний день более 17% территории РТ занимают леса.
Аноприенко в свою очередь обратил внимание, что в Татарстане в текущем году не зарегистрировано ни одного пожара: «Отсутствие пожаров — это огромный труд».
Напомним, что сегодня президент Татарстана и глава Рослесхоза обсудили вопросы воспроизводства лесов в республике.
Всего в РТ в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» для масштабной высадки деревьев подготовили 1 миллион саженцев.
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