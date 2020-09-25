Минниханов посадил деревья в Рыбно-Слободском районе

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко посадили деревья в Рыбно-Слободском районе республики. Мероприятие приурочено к природоохранной акции «День посадки леса».

Как сообщает пресс-служба главы республики, Минниханов поздравил всех с прошедшим Днем работников леса, отметив важность и достойность профессии лесовода. На сегодняшний день более 17% территории РТ занимают леса.

Аноприенко в свою очередь обратил внимание, что в Татарстане в текущем году не зарегистрировано ни одного пожара: «Отсутствие пожаров — это огромный труд».

Фото: kzn.ru

Напомним, что сегодня президент Татарстана и глава Рослесхоза обсудили вопросы воспроизводства лесов в республике.



Всего в РТ в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» для масштабной высадки деревьев подготовили 1 миллион саженцев.

