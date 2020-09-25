ФК «Химки» сменил руководство и главного тренера команды

Футбольный клуб «Химки» объявил об изменениях в руководстве и тренерском штабе команды.

Новым главным тренером назначен Игорь Черевченко. Он сменит на этом посту Дмитрия Гунько, с которым ранее был расторгнут трудовой договор по обоюдному соглашению сторон.

Также произошли изменения в руководстве клуба. Отныне генеральным директором «Химок» будет Сергей Анохин, заменивший на этой должности Александра Зайцева. Кроме того, на должность спортивного директора возвращен Дмитрий Ульянов, который работал в клубе с 2018 по 2020 год.

Новый гендиректор ФК «Химки» Сергей Анохин. Фото: rfs.ru

Ранее Черевченко работал с тульским «Арсеналом», откуда был уволен 1 июля 2020 года, после серии неудачных матчей. Анохин был вице-президентом РФС, а в последнее время возглавлял Московскую федерацию футбола.

Напомним, летом из «Химок» был уволен тренер Сергей Юран. Позже специалист заявил, что подмосковный клуб планирует сдать две игры РПЛ московскому «Спартаку».