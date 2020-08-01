Сергей Юран уволен из «Химок». Тренер винит в этом Шамиля Газизова

Подмосковные «Химки», которые только-только вышли в РПЛ, объявили о смене главного тренера. Сергея Юрана заменит Дмитрий Гунько.

Напомним, что в клубе из Подмосковья это уже третья смена тренера за неполный год. Сначала команду покинул Андрей Талалаев из-за того, что химчане отпустили ряд основных игроков и заявили, что не будут претендовать на повышение в классе из ФНЛ в РПЛ. Однако позже планы клуба поменялись и «Химки» под руководством уже Сергея Юрана вышли в РПЛ, отправив в ФНЛ самарские «Крылья Советов».

На прошлой неделе «Химки» играли в финале Кубка России, где уступили питерскому «Зениту» (0:1). Об увольнении Юрана стало известно накануне. Сам тренер винит в этом генерального директора московского «Спартака» Шамиля Газизова, так как ходят слухи, что «Химки» в РПЛ станут неофициальным фарм-клубом «спартаковцев».

— Меня на разговор пригласил гендиректор клуба Зайцев и спросил: «На каких условиях мы будем с вами расторгать контракт?». На что я ему ответил: читайте договор. Он у меня действует еще почти три года. Вот и все.

Почему увольняют за неделю до старта в РПЛ? Это указание пришло от «Спартака». Именно от Шамиля Газизова. Так и напишите. Министр спорта Московской области сказал, что моя кандидатура не согласована со «Спартаком». Поэтому меня и убирают, — приводит слова Юрана «Спорт-Экспресс».

Позже стало известно, что большинство футболистов клуба написали письмо в поддержку Юрана на имя губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Отметим, что «Химки» стартуют в РПЛ 8 августа домашним матчем против ЦСКА. Сегодня команде представили нового главного тренера — Дмитрия Гунько, который ранее работал в системе «Спартака», а весной 2014 года даже возглавлял основную команду «красно-белых».