В Лаишевском районе Татарстана открылся новый агропарк

Сегодня в селе Именьково в Лаишевском районе Татарстана на трассе Казань — Оренбург открылся агропарк «Усадьба». Площадь нового фермерского рынка — одна тысяча кв. метров.

В открытии агропарка приняли участие замминистра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Ришат Хабипов и глава Лаишевского района Ильдус Зарипов.

«Мы видим современный комплекс, где есть все необходимое для поддержки и развития малых и средних форм предпринимательской деятельности в области сельского хозяйства», — цитирует Зарипова пресс-служба Минсельхозпрода РТ. По его словам, новый агропарк обеспечит рабочими местами примерно 35—40 жителей района.

Фото: laishevo.tatarstan.ru

Глава Лаишевского района отметил, что теперь покупатели смогут покупать фермерскую продукцию без посредников, выигрывая в цене и качестве продуктов.

Хабипов в свою очередь подчеркнул, что Лаишевский район превратился из сельскохозяйственного в индустриально-промышленный, и пожелал процветания.

Напомним, что в середине августа первый замруководителя исполкома Нижнекамска Радмир Беляев сообщил, что в городе создадут новую торговую площадку «Экоагропарк».

