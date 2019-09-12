В Нижнекамске построят новый рынок для местных фермеров

В Нижнекамске создадут новую торговую площадку «Экоагропарк». Она позволит местным фермерам реализовывать свою продукцию и горожанам покупать свежую продукцию.

«Концепция парка разрабатывается казанскими специалистами. Парк предполагает несколько форматов торговли: например, фермерский дворик, где будут размещаться небольшие производства с возможностью приобретения свежей продукции, халяль-продукции и многое другое», — передает пресс-служба Нижнекамского района слова первого замруководителя исполкома Радмира Беляева.

После сдачи проекта архитекторами начнется строительство объекта. Экоагропарк расположится за центральным рынком, напротив автобусной площадки «Ахтуба».

Ранее сообщалось, что производители Татарстана реализовали в день выборов в Госсовет республики в Нижнекамске товаров на 1,8 млн рублей.

