Дюпин вернулся к тренировкам «Рубина» после травмы

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин вернулся к тренировкам основного состава. Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.

Сегодня голкипер занимался в общей группе. Ранее он пропустил несколько матчей «Рубина» из-за травмы.

«Я вернулся к тренировкам. Жив, здоров и невредим. Тренируюсь, набираю форму. Скоро увидимся на футбольном поле. До встречи», — сказал Дюпин клубной пресс-службе.

27 сентября казанский «Рубин» должен сыграть в рамках 9-го тура РПЛ против «Ротора». Волгоградский клуб получил два подряд технических поражения из-за вспышки коронавируса в команде. В начале недели к тренировкам приступили 14 игроков. Несмотря на подобные обстоятельства, в «Роторе» намерены выйти на матч с «Рубином».