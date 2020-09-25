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Умер ветеран здравоохранения Татарстана Нил Халфиев

11:59, 25.09.2020 1
Умер ветеран здравоохранения Татарстана Нил Халфиев
Фото: minzdrav.tatarstan.ru

На 81-м году жизни в Татарстане умер кандидат медицинских наук, ветеран-участник Великой Отечественной войны Нил Габидинович Халфиев.

Как сообщает пресс-служба Минздрава РТ, он был инициатором оснащения медкабинетов современной рентгеновской аппаратурой. Ему принадлежит авторство двух изобретений, внедренных в медицинскую практику.

Нил Габидинович составил «Краткий русско-татарский словарь для работников здравоохранения», который используют врачи и студенты-медики и по сей день.

Фото: исполком Казани

В середине июня, работая в Бангладеш, умер от двусторонней пневмонии казанский кардиолог Рашит Миннетдинов.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:47
    как может быть ветераном Отечественной войны если умер на 81г жизни.
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