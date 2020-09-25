Умер ветеран здравоохранения Татарстана Нил Халфиев
На 81-м году жизни в Татарстане умер кандидат медицинских наук, ветеран-участник Великой Отечественной войны Нил Габидинович Халфиев.
Как сообщает пресс-служба Минздрава РТ, он был инициатором оснащения медкабинетов современной рентгеновской аппаратурой. Ему принадлежит авторство двух изобретений, внедренных в медицинскую практику.
Нил Габидинович составил «Краткий русско-татарский словарь для работников здравоохранения», который используют врачи и студенты-медики и по сей день.
В середине июня, работая в Бангладеш, умер от двусторонней пневмонии казанский кардиолог Рашит Миннетдинов.
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