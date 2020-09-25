Умер ветеран здравоохранения Татарстана Нил Халфиев

На 81-м году жизни в Татарстане умер кандидат медицинских наук, ветеран-участник Великой Отечественной войны Нил Габидинович Халфиев.

Как сообщает пресс-служба Минздрава РТ, он был инициатором оснащения медкабинетов современной рентгеновской аппаратурой. Ему принадлежит авторство двух изобретений, внедренных в медицинскую практику.

Нил Габидинович составил «Краткий русско-татарский словарь для работников здравоохранения», который используют врачи и студенты-медики и по сей день.

Фото: исполком Казани

В середине июня, работая в Бангладеш, умер от двусторонней пневмонии казанский кардиолог Рашит Миннетдинов.

