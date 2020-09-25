В Татарстане рассмотрят дело экс-директора компании, обвиняемого в налоговых махинациях на 25 млн рублей
Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение в отношении учредителя компании «НПЦ Град». Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в крупном размере (ч. 1 ст. 199 УК РФ).
Как сообщает пресс-служба прокуратуры РТ, с января 2013 года по апрель 2016 года обвиняемый отразил в составе затрат, уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль, расходы на аренду у девяти контрагентов оборудования для геодезических и геологических изысканий. Так ему удалось сокрыть 11,5 млн рублей.
Также экс-руководитель «НПЦ Град» указал несуществующие затраты по сделкам на выполнение субподряднх работ, занизив так обязательства по НДС более чем на 13,8 млн рублей.
Вину обвиняемый не признал. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Прокуратура направила уголовное дело в Ново-Савиновский районный суд Казани для рассмотрения по существу.
Напомним, что в Татарстане будут судить 38-летнего директора ООО «Трансресурс», обвиняемого в сокрытии денег организации, за счет которых должны взыскивать недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере.
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