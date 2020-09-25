В Татарстане рассмотрят дело экс-директора компании, обвиняемого в налоговых махинациях на 25 млн рублей

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение в отношении учредителя компании «НПЦ Град». Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в крупном размере (ч. 1 ст. 199 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РТ, с января 2013 года по апрель 2016 года обвиняемый отразил в составе затрат, уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль, расходы на аренду у девяти контрагентов оборудования для геодезических и геологических изысканий. Так ему удалось сокрыть 11,5 млн рублей.

Также экс-руководитель «НПЦ Град» указал несуществующие затраты по сделкам на выполнение субподряднх работ, занизив так обязательства по НДС более чем на 13,8 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Вину обвиняемый не признал. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.



Прокуратура направила уголовное дело в Ново-Савиновский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

Напомним, что в Татарстане будут судить 38-летнего директора ООО «Трансресурс», обвиняемого в сокрытии денег организации, за счет которых должны взыскивать недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере.

