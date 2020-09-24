Новости общества

23:02 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Директора ООО «Трансресурс» будут судить за сокрытие денег компании

20:11, 24.09.2020
Директора ООО «Трансресурс» будут судить за сокрытие денег компании
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане будут судить 38-летнего директора ООО «Трансресурс», обвиняемого в сокрытии денег организации, за счет которых должны взыскивать недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере.

Следствие считает, что с ноября 2018 года по июль 2019 года обвиняемый расчитывался с контрагентами через стороннюю организацию для того, чтобы скрыть денежные средства предприятия. Свою вину он полностью признал.

realnoevremya.ru

В ходе расследования уголовного дела суд арестовал имущество обвиняемого на сумму 4,4 млн рублей: земельный участок, нежилое здание и шесть автомобилей.

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение. В скором времени дело будет направлено Альметьевский городской суд Татарстана для рассмотрения по существу, сообщили в ведомстве.

Ранее на производителей сахара в Татарстане завели дело о неуплате более 163 млн рублей налогов.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем