Директора ООО «Трансресурс» будут судить за сокрытие денег компании

В Татарстане будут судить 38-летнего директора ООО «Трансресурс», обвиняемого в сокрытии денег организации, за счет которых должны взыскивать недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере.

Следствие считает, что с ноября 2018 года по июль 2019 года обвиняемый расчитывался с контрагентами через стороннюю организацию для того, чтобы скрыть денежные средства предприятия. Свою вину он полностью признал.

realnoevremya.ru

В ходе расследования уголовного дела суд арестовал имущество обвиняемого на сумму 4,4 млн рублей: земельный участок, нежилое здание и шесть автомобилей.

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение. В скором времени дело будет направлено Альметьевский городской суд Татарстана для рассмотрения по существу, сообщили в ведомстве.



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