Четыре спортсмена СК ВВС «Синтез» вернулись со сборов национальной команды

Четыре представителя спортивного клуба водных видов спорта «Синтез» и тренер Павел Муякин завершили тренировки на сборе национальной команды России. Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.

Мария Полякова, Карина Шкляр, Александр Белевцев и Никита Шлейхер с 7 по 21 сентября тренировались в Подмосковье на базе на озере Круглое в составе сборной России по прыжкам в воду.

О специфике пост-коронавирусного тренировочного процесса рассказал тренер СК ВВС «Синтез» и главный тренер сборной РТ по прыжкам в воду Павел Муякин:



«Тренировки большей частью носили характер ОФП. Международных и даже всероссийских соревнований в календаре 2020 года мало, если не сказать, что нет, поэтому тренируемся для поддержания формы. Естественно, что все уже соскучились по соревнованиям. Мы с нетерпением ждем Кубок президента Республики Татарстан по прыжкам в воду, который запланирован на 1—4 ноября 2020 года. Ожидаем, что в нем примут участие самые сильные спортсмены страны», — заявил Муякин.

