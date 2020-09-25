Казанца осудили за неуплату алиментов на миллион

Фото: "Реальное время"

В Казани осужден 42-летний отец, шесть лет уклонявшийся от уплаты алиментов. Общая сумма его задолженности перед ребенком составила свыше 1 млн рублей, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.



Обвинение в суде поддерживала прокуратура Московского района Казани. Должника признали виновным по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно). И приговорили к шести месяцам исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.

Приговор еще не вступил в силу.

Ранее за неуплату алиментов в Казани ответил отец семерых детей.