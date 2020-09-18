В Казани отец семерых детей ответил за неуплату алиментов

Фото: «Реальное время»

Московский райсуд Казани вынес приговор по делу о неуплате средств на содержание семерых детей, которым 39-летний отец задолжал свыше 260 тысяч рублей.



Как сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана, подсудимый с апреля прошлого года уклонялся от обязательств по выплате алиментов и вину в суде признал.

Наказанием для него станут 10 месяцев исправительных работ с удержанием из заработка 10% в доход государства.

Ранее «Реальное время» рассказывало о суде над начальником исправительного центра УФСИН по РТ. Один из эпизодов его дела касается ночной сборки пазлов приговоренными к исправительным работам.