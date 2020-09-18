В Казани отец семерых детей ответил за неуплату алиментов
Московский райсуд Казани вынес приговор по делу о неуплате средств на содержание семерых детей, которым 39-летний отец задолжал свыше 260 тысяч рублей.
Как сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана, подсудимый с апреля прошлого года уклонялся от обязательств по выплате алиментов и вину в суде признал.
Наказанием для него станут 10 месяцев исправительных работ с удержанием из заработка 10% в доход государства.
Ранее «Реальное время» рассказывало о суде над начальником исправительного центра УФСИН по РТ. Один из эпизодов его дела касается ночной сборки пазлов приговоренными к исправительным работам.ПроисшествияОбществоВластьЭкономикаФинансы Татарстан
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