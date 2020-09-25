За последние сутки в Татарстане отстранили от занятий 185 школьников с признаками ОРВИ

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане только за сутки отстранили от занятий 185 школьников, у которых были признаки ОРВИ. С начала года таких учеников насчитывается 3 703.

Их отправляют домой и в поликлинику.

«Никогда такое количество детей не отстраняли за предыдущие годы. Никогда настороженность педагогов и сотрудников не была такой высокой», — отметила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Она добавила, что ведомство начало вводить новую меру — приостановку учебного процесса во всем классе. За предыдущую неделю приостановили учебу в 28 классах в 10 казанских школах.

«Это хорошая мера, она разрывает контакты между детьми, а значит, снижает риски распространения вирусных инфекций среди детей. Но это мера, связанная с тем, что дети просто заболевают различными инфекциями. Этот класс 7 дней находится на дому», — рассказала Патяшина.