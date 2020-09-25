Sollers не будет выплачивать прошлогодние дивиденды

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Акционеры ПАО «Соллерс» решили не выплачивать дивиденды за прошлый год. Об этом сообщает «Интерфакс».



Чистая прибыль по итогам прошлого года составила 1,35 млрд рублей, в том числе прибыль в 128 млн, которая относится к собственникам компании. В годовом выражении выручка увеличилась на 47% и составила 57,8 млрд рублей. Это лучший результат за последние 6 лет. В компании считают, что это связано с консолидацией совместного предприятия с Ford в Татарстане по выпуску легких грузовиков Ford Transit (ООО «Форд Соллерс Елабуга»).

Максим Платонов

Последний раз Sollers выплачивал дивиденды по итогам 2013 года — 100,8 млн рублей, то есть по 52,52 рубля на акцию.

Ранее сообщалось об увеличении продаж производимого в Татарстане Ford Transit на 79%.