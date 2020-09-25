Производительность КАМАЗа выросла в разгар пандемии

Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов

Производительность труда персонала ПАО КАМАЗ выросла по сравнению с прошлым годом на 16%,5, несмотря на пандемию. Таким образом, показатель составил 2,1 млн рублей на одного сотрудника, в то время как в прошлом году показатель был на уровне 1,8 млн рублей на человека. Об этом сообщают Chelny-biz.

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Рост производительности объясняется двумя факторами: увеличением объемов товара на 13,7% и снижением численности промышленно-производственного персонала на 2,5%.

В первом полугодии КАМАЗ выпустил 16 647 машкомплектов — это выше показателя прошлого года за тот же период на 11,8%. Несмотря на проблемы на международных рынков в связи с пандемией, выручка от продаж автогиганта выросла на 12% и достигла 50,3 млрд рублей за полгода. В 2019 году она составляла 43,8 млрд рублей.

Ранее сообщалось о присвоении челнинскому КАМАЗу высокого антикоррупционного рейтинга.