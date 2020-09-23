Челнинскому КАМАЗу присвоили высокий антикоррупционный рейтинг

Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов

Челнинское ПАО «КАМАЗ» стало единственным предприятием Татарстана по итогам первого национального «Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса», проведенного Российским союзом промышленников и предпринимателей.

КАМАЗу присвоен класс А2 наравне с ПАО «НЛМК», «ГМК Норникель», «Вымпелкомом», Сбербанком, «Новатэк». Этот класс более восприимчив к коррупционному риску, чем класс А1 с максимально высоким уровнем противодействия коррупции, к которому отнесли «Ростелеком», РЖД, «Металлоинвест», ВТБ и других.

tatarstan.ru

К классу А3 отнесли Х5 Retail Group, «Магнит», ОАО «ММК», «Северсталь», «Трансмашхолдинг» и другие. Этот класс восприимчив к рискам коррупции, несмотря на хороший уровень противодействия. Необходим мониторинг уровня угрозы инвесторам, кредиторам, деловым партнерам и другим заинтересованным сторонам.

Напомним, на КАМАЗе назначили нового главного инженера. Им стал 34-летний Алексей Титов.