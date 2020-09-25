В Татарстане провели лесопатологическое обследование 20 гектаров леса
Минлесхоз Татарстана проводит работы по лесопатологическому обследованию лесных насаждений. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Уже обследован лес на на площади 20 тыс. гектаров. Работы выполняются специалистами филиала ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Республики Татарстан» и лесхозов республики.
Лесопатологическое обследование проводится для определения санитарного состояния лесов и подготовки документов для проведения санитарно-оздоровительных мероприятий.
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