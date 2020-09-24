Новости общества

11:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане начали подкармливать диких животных

23:16, 24.09.2020
В Татарстане начали подкармливать диких животных
Фото: ojm.tatarstan.ru

Госкомитет по биоресурсам проводит акцию по установке кормушек для диких животных и их подкормке в охотничьих угодьях Татарстана. В акции принимают участие сотрудники организаций, школьники и студенты.

Для детей проводятся занятия на тему: «Забота о лесных жителях», где рассказывают о необходимости подкормки животных зимой. После этого проводятся выезды в охотничьи угодья.

ojm.tatarstan.ru

Вместе с участниками акции корма и соль для подкормки лосей, косуль и зайцев раскладывают сотрудники ведомства, рассказали в пресс-службе госкомитета по биоресурсам.

Ранее в Татарстане пересчитали всех сурков.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем