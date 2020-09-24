В Татарстане начали подкармливать диких животных
Госкомитет по биоресурсам проводит акцию по установке кормушек для диких животных и их подкормке в охотничьих угодьях Татарстана. В акции принимают участие сотрудники организаций, школьники и студенты.
Для детей проводятся занятия на тему: «Забота о лесных жителях», где рассказывают о необходимости подкормки животных зимой. После этого проводятся выезды в охотничьи угодья.
Вместе с участниками акции корма и соль для подкормки лосей, косуль и зайцев раскладывают сотрудники ведомства, рассказали в пресс-службе госкомитета по биоресурсам.
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