В Татарстане начали подкармливать диких животных

Госкомитет по биоресурсам проводит акцию по установке кормушек для диких животных и их подкормке в охотничьих угодьях Татарстана. В акции принимают участие сотрудники организаций, школьники и студенты.

Для детей проводятся занятия на тему: «Забота о лесных жителях», где рассказывают о необходимости подкормки животных зимой. После этого проводятся выезды в охотничьи угодья.



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Вместе с участниками акции корма и соль для подкормки лосей, косуль и зайцев раскладывают сотрудники ведомства, рассказали в пресс-службе госкомитета по биоресурсам.

Ранее в Татарстане пересчитали всех сурков.

