США планируют создать коалицию для остановки проекта «Северный поток — 2»

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Власти Соединенных Штатов заявили о планах сформировать коалицию для того, чтобы остановить реализацию газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

По мнению властей США, «Северный поток — 2» угрожает Европе, так как она становится зависима от потупающего из России газа.

«Мы надеемся, что газопровод «Северный поток — 2» не будет завершен, мы работает над созданием коалиции, чтобы этого не произошло», — заявил глава Госдепартамента (цитата по ТАСС).



Ранее в Украине заявили, что если «Северный поток — 2» будет заблокирован, следующей целью США станет развал газотранспортной системы Украины.

