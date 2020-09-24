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Айрат Хайруллин провел студентам «Урок цифры»

20:50, 24.09.2020
Айрат Хайруллин провел студентам «Урок цифры»
Фото: digital.tatarstan.ru

Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин провел для студентов «Урок цифры» и рассказал о технологиях искусственного интеллекта и машинного обучения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Глава Минцифры рассказал об истории создания технологии искусственного интеллекта, возможности их применения и карьерных возможностях IT-отрасли.

digital.tatarstan.ru

«IT-профессии — это не просто одни из самых востребованных профессий в современном мире, это профессии завтрашнего дня. Если вы решите связать свою жизнь со сферой цифровых технологий, значит, вы будете теми, кто будет вести за собой целый мир», — сказал Хайруллин.

Ранее Хайруллин пригласил предпринимателей обсудить концепцию цифровой трансформации.

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