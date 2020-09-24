Хартикайнен пропустит игру «Салавата Юлаева» против «Трактора»

Стал известен состав «Салавата Юлаева» на домашний матч КХЛ против челябинского «Трактора».

Игру пропустит целый ряд ведущих игроков уфимского клуба. К пропускавшим матч с «Сочи» защитнику Ларсену и нападающему Гранлунду на этот раз добавились капитан команды Панин, лидер гонки бомбардиров КХЛ Хартикайнен и форвард Жарков.

О причинах отсутствия хоккеистов не сообщается.

В первой паре защитников появится молодой Мухамадуллин, а вместо Гранлунда и Хартикайнена в атаке первого звена сыграют Сошников и Кадейкин.

Сегодня сочетания звеньев и пар защитников выглядят так. Медицинский штаб команды предпринимает все меры для скорейшего возвращения лидеров в строй pic.twitter.com/SEr8EPBE5n — ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) September 24, 2020

Напомним, ранее из-за положительных тестов на коронавирус на карантин были отправлены главный тренер «Салавата Юлаева» Ламса и два хоккеиста.