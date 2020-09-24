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Хартикайнен пропустит игру «Салавата Юлаева» против «Трактора»

17:30, 24.09.2020
Хартикайнен пропустит игру «Салавата Юлаева» против «Трактора»
Фото: vk.com/hcsalavat

Стал известен состав «Салавата Юлаева» на домашний матч КХЛ против челябинского «Трактора».

Игру пропустит целый ряд ведущих игроков уфимского клуба. К пропускавшим матч с «Сочи» защитнику Ларсену и нападающему Гранлунду на этот раз добавились капитан команды Панин, лидер гонки бомбардиров КХЛ Хартикайнен и форвард Жарков.

О причинах отсутствия хоккеистов не сообщается.

В первой паре защитников появится молодой Мухамадуллин, а вместо Гранлунда и Хартикайнена в атаке первого звена сыграют Сошников и Кадейкин.

Напомним, ранее из-за положительных тестов на коронавирус на карантин были отправлены главный тренер «Салавата Юлаева» Ламса и два хоккеиста.

СпортХоккей Башкортостан
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