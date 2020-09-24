Мурашко рассказал, какие преференции студенты-медики получили за борьбу с COVID-19

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Сегодня министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, как вознаградили студентов-медиков за работу с больными с коронавирусом.

«Да, они получили преференции при поступлении в ординатуру, и это очень востребованные преференции», — сообщил Мурашко.

tatarstan.ru

По его словам, студенты — самая активная часть медицинского сообщества.

Напомним, что весной во время пандемии коронавируса 110 студентов 5 курса лечебного факультета КГМУ были распределены по медучреждениям. Ни один студент не находился в «грязной зоне».

