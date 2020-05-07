Казанские студенты не будут работать с зараженными COVID-19
Спикер казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала на брифинге, что студенты Казанского государственного медицинского университета во время практики не будут контактировать с пациентами, зараженными COVID-19.
По ее словам, все 110 студентов 5 курса лечебного факультета медуниверситета распределены по медучреждениям. Ни один студент не находится в «грязной зоне».
«Ни один студент медвуза в «грязную зону» не попадет. Все, кто пройдет практику, не будут работать в очаге инфекции», — заявила Лилия Галимова.
Всего в медучреждениях задействовано 615 студентов, среди которых числятся волонтеры.
Ранее сообщалось, что студентов КГМУ привлекут к борьбе с коронавирусом.
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