Казанские студенты не будут работать с зараженными COVID-19

Фото: Официальный Татарстан

Спикер казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала на брифинге, что студенты Казанского государственного медицинского университета во время практики не будут контактировать с пациентами, зараженными COVID-19.

По ее словам, все 110 студентов 5 курса лечебного факультета медуниверситета распределены по медучреждениям. Ни один студент не находится в «грязной зоне».

«Ни один студент медвуза в «грязную зону» не попадет. Все, кто пройдет практику, не будут работать в очаге инфекции», — заявила Лилия Галимова.

Всего в медучреждениях задействовано 615 студентов, среди которых числятся волонтеры.

Ранее сообщалось, что студентов КГМУ привлекут к борьбе с коронавирусом.

