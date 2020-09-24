Минземимущество Татарстана пустит с молотка Volkswagen Touareg и Toyota Avensis

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Минземимущество Татарстана объявило о проведении торгов по продаже четырех автомобилей. В сумме их начальная стоимость составила 942,3 тысячи рублей.

Согласно материалам министерства, аукцион назначен на 28 октября.

Управление государственной экспертизы и ценообразования РТ по строительству и архитектуре продает Toyota Avensis 2012 года за 495 тысяч рублей.

Центр энергосберегающих технологий выставил на торги Volkswagen Touareg, выпущенный в 2004 году. Автомобиль оценивается в 271,9 тысячи рублей.

Принадлежащую Кукморской ЦРБ Hyundai Sonata реализуют за 108,4 тысячи рублей.

А автомобиль скорой помощи на базе УАЗа Азнакаевская ЦРБ готова отдать за 67 тысяч рублей.