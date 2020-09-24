Министр здравоохранения рассказал о специфике работы российских врачей

Сегодня министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, почему к узким специалистам направляет терапевт. По его словам, обращения пациента или его жалобы могут быть связаны не с теми органами, о которых думает пациент.

«Лечащим врачом каждого пациента является терапевт, у него наибольшее количество информации. Он осуществляет и подготовку пациентов к консультации», — отметил Мурашко.

Фото: realnoevremya.ru

Он также обратил внимание, что такая система работает во всем мире: «Есть список узких специалистов, к которым запись идет напрямую, но есть и специалисты, к которым можно прийти через терапевта».

Также Мурашко рассказал, надо ли делать прививку от коронавируса, если есть антитела.

