«Томь» интересуется нападающим «Рубина» Косаревым

Нападающий «Рубина» Кирилл Косарев входит в список интересов томской «Томи». Об этом сообщается на сайте телеканала «Матч ТВ».

Сегодня в качестве главного тренера «Томи» был представлен Александр Кержаков. В последнее время он возглавлял юношескую сборную России, куда также привлекался игрок «Рубина» Косарев.

Также «Томь» интересуется центральным защитником московского «Динамо» Ильей Калачевым. Обоих футболистов томский клуб намерен арендовать до конца сезона.

Косарев перешел в «Рубин» летом нынешнего года. Ранее он выступал за «Зенит-2». Недавно Косарев дебютировал в основном составе казанцев в матче Кубка России против «Черноморца» (4:2).