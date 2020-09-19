Александр Кержаков возглавил ФК «Томь»

Фото: ФК «Зенит»

Лучший бомбардир в истории российских чемпионатов, бывший нападающий сборной России, а также «Зенита», Севильи» и «Динамо» Александр Кержаков принял предложение возглавить футбольный клуб «Томь».

«Положительно решен вопрос о назначении Александра Кержакова главным тренером «Томи». Сейчас он завершает дела, связанные с юношеской сборной России, где он является тренером. В середине следующей недели он приедет в Томск и приступит к своим непосредственным обязанностям в качестве главного тренера «Томи», — сказал собеседник агентства ТАСС.

Также источник агентства сообщил, что первый матч под руководством Кержакова «Томь» проведет 27 сентября, когда сибирский клуб встретится с ярославским «Шинником». Пока и.о. тренера будет Виктор Себелев.

Прибыть в Томск и приступить к своим обязанностям новый главный тренер должен к середине будущей недели, сообщил ТАСС источник, близкий к окружению клуба.

Напомним, прежний наставник команды Василий Баскаков был снят с поста 7 сентября. Под его руководством томская команда набрала всего два очка после девяти туров ФНЛ и занимает 21-е место в турнирной таблице.

