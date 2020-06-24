«Рубин» объявил о переходе нового форварда
Нападающий Кирилл Косарев стал игроком «Рубина», информирует официальный сайт казанского клуба.
18-летний форвард подписал с казанцами четырехлетнее соглашение. Нападающий достался «Рубину» бесплатно, до перехода он находился в статусе свободного агента.
Ранее Косарев выступал за «Крылья Советов-2» (Самара), «Муром» (Муром) и «Зенит-2» (Санкт-Петербург).
Молодой нападающий является одним из самых талантливых игроков своего возраста и регулярно вызывается в юношеские сборные России.СпортФутбол Татарстан
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