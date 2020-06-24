Новости спорта

09:39 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Рубин» объявил о переходе нового форварда

09:35, 24.06.2020
«Рубин» объявил о переходе нового форварда
Фото: rubin-kazan.ru

Нападающий Кирилл Косарев стал игроком «Рубина», информирует официальный сайт казанского клуба.

18-летний форвард подписал с казанцами четырехлетнее соглашение. Нападающий достался «Рубину» бесплатно, до перехода он находился в статусе свободного агента.

Ранее Косарев выступал за «Крылья Советов-2» (Самара), «Муром» (Муром) и «Зенит-2» (Санкт-Петербург).

Молодой нападающий является одним из самых талантливых игроков своего возраста и регулярно вызывается в юношеские сборные России.

СпортФутбол Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем