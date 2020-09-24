Курс евро вновь превысил 90 рублей
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 90 рублей.
По данным торгов на 11.45, евро поднялся на 0,19%, до 90,07 рубля.
Это второй случай за неделю, когда евро поднимался выше 90 рублей, первый произошел 21 сентября. В понедельник евро максимально стоил 90,33 рубля (на 11.19 мск). Эксперты рассказали «Реальному времени», почему произошло падение рубля и кому это выгодно.ЭкономикаФинансы
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым