Сбербанк представил собственных голосовых помощников

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Сбербанке рассказали о выпуске виртуальных голосовых ассистентов семейства «Салют». Они разработаны с помощью суперкомпьютера Christofari.

На сегодняшней презентации Сбербанка главный конструктор и генеральный директор SberDevices Константин Круглов рассказал, что голосовые помощники получили имена Афина, Джой и Сбер. По его словам, они наделены разными характерами и темпераментами.

Сбер, как пояснил Круглов, — молодой, энергичный, эрудированный, с мягким чувством юмора. Афина — собранная, скрупулезная, начитанная и строгая. Джой — жизнерадостна, эмоциональна, энергична и помогает в решении бытовых вопросов.

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Воспользоваться ими смогут пользователи приложений семейства Sber. Специально для работы с умными помощниками Сбербанк создал приставку SberBox, которую можно подключить к домашнему телевизору, где сразу «поселятся» ассистенты. Это даст возможность клиентам, сидя дома, заказать еду через телевизор, посмотреть фильм, саундтрек из которого был прослушан неделю назад или найти в интернет-магазине платье, в котором появилась главная героиня любимой комедии.

Ранее Герман Греф официально представил новый логотип Сбербанка. Он также объяснил значение обновленного символа.