Камилов провел первую тренировку с «Уфой» после перехода из «СКА-Хабаровска»

Новичок «Уфы» полузащитник Владислав Камилов провел первую тренировку с основным составом команды.

Футболист вместе со всеми участвовал в разминке, которая стала для него дебютной. После тренировки главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев заявил, что надеется на помощь Камилова в ближайших матчах команды.

«Затем провели тренировку, первую для Владислава Камилова. Состоялся долгожданный трансфер, надеемся, он поможет нам», — сказал тренер.

Фото: vk.com/ufafc

Напомним, ранее Камилов выступал за «СКА-Хабаровск», откуда в начале недели перебрался в «Уфу».