Полузащитник «СКА-Хабаровска» Камилов стал игроком «Уфы»

Полузащитник «СКА-Хабаровска» Владислав Камилов перешел в «Уфу», сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

«Влад получил шанс попробовать себя на более высоком уровне, «СКА-Хабаровск» — достойное предложение по трансферу футболиста, который чуть больше года назад перешел в наш клуб свободным агентом», — говорится на сайте клуба.

За «СКА-Хабаровск» Камилов провел 38 матчей, в которых забил 7 голов и отдал четыре голевые передачи. По итогам сезона-2019/2020 25-летний полузащитник вошел в тройку лучших игроков хабаровского клуба по мнению болельщиков.

Камилов выступает в центре поля, преимущественно на позиции опорного полузащитника.

Ранее он также играл за различные молодежные сборные России.

Напомним, после поражения от московского ЦСКА (0:1) генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков обещал усилить команду до закрытия трансферного окна.