Минниханов завершил послание Госсовету Татарстана

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Завершилось послание президента Татарстана Рустама Минниханова Госсовету РТ.

«Наша республика с каждым годом преображается, впереди — самые амбициозные планы. Главное — что мы вместе, а значит, у нас все получится», — сказал он в завершение.

Также в конце выступил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Он призвал депутатов активно включиться в подготовку и проведение Года сохранения родных языков и народного единства.

«Реальное время» вело прямую трансляцию выступления.