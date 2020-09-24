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Минниханов завершил послание Госсовету Татарстана

11:10, 24.09.2020
Минниханов завершил послание Госсовету Татарстана
Фото: скриншот

Завершилось послание президента Татарстана Рустама Минниханова Госсовету РТ.

«Наша республика с каждым годом преображается, впереди — самые амбициозные планы. Главное — что мы вместе, а значит, у нас все получится», — сказал он в завершение.

Также в конце выступил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Он призвал депутатов активно включиться в подготовку и проведение Года сохранения родных языков и народного единства.

«Реальное время» вело прямую трансляцию выступления.

Общество Татарстан
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