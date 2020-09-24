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Минниханов: «Назрела необходимость провести реконструкцию театра им. Камала»

10:51, 24.09.2020 1
Минниханов: «Назрела необходимость провести реконструкцию театра им. Камала»
Фото: скриншот

В Татарстане особое внимание уделяется развитию культуры и совершенствованию инфраструктуры сферы культуры. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе послания Госсовету РТ.

«Назрела необходимость провести реконструкцию театра им. Камала», — добавил он.

kzn.ru
kzn.ru

«Реальное время» ведет прямую трансляцию выступления.

ОбществоВластьКультура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Ди Юнусова 18:05
    Давно пора.
    Для многих считается олицетворением татарской культуры, театрального искусства
    Ответить
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