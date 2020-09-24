Минниханов: «Назрела необходимость провести реконструкцию театра им. Камала»
В Татарстане особое внимание уделяется развитию культуры и совершенствованию инфраструктуры сферы культуры. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе послания Госсовету РТ.
«Назрела необходимость провести реконструкцию театра им. Камала», — добавил он.
«Реальное время» ведет прямую трансляцию выступления.ОбществоВластьКультура Татарстан
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Для многих считается олицетворением татарской культуры, театрального искусства