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Президент Татарстана заявил, что недопустимы ситуации, когда введенные объекты пустуют

10:44, 24.09.2020
Президент Татарстана заявил, что недопустимы ситуации, когда введенные объекты пустуют
Фото: скриншот

Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе послания Госсовету РТ напомнил о множестве открытых и отремонтированных социальных объектов. По его словам, недопустимы ситуации, когда они пустуют.

Он отметил, что недостаточно просто открыть объект — он должен быть полностью обеспечен кадрами и готов к работе. Также при выборе таких объектов необходимо учитывать мнение жителей республики.

«Реальное время» ведет прямую трансляцию выступления.

ОбществоВласть Татарстан
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