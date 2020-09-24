Минниханов: «Важно слышать все мнения, а не только те, которые нам нравятся»

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Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе послания Госсовету Татарстана заявил, что власть должна уметь быстро реагировать на запрос народа, в том числе с помощью цифровых проектов.

«Открытость и отзывчивость — вот чего ждут люди от органов власти. Важно слышать все мнения, а не только те, которые нам нравятся или которые нам хочется услышать. Мы должны учитывать их в работе», — сказал Минниханов.

«Реальное время» ведет прямую трансляцию выступления.

