«Ак Барс» отказался переносить матч со СКА. Питерцы вновь сыграют молодежным составом и Ротенбергом-тренером

Казанский «Ак Барс» не соглашается на перенос игры против петербуржского СКА, который должен состояться 25 сентября.

По информации издания Metaratings.ru, руководство питерской команды настаивало на переносе матча из-за положительных результатов тестов на коронавирус среди игроков и тренеров команды. Однако казанцы ответили отказом.

Напомним, сегодня СКА играли против новосибирской «Сибири» (1:4) под руководством генерального менеджера Романа Ротенберга на тренерской скамейке и составом с рекордно низким средним возрастом — 20 лет и 263 дня.