Послание Минниханова посвящено основным направлениям социально-экономического развития Татарстана

Послание Госсовету Татарстана президента республики Рустама Минниханова будет посвящено основным направлениям социально-экономического развития региона. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Завтра, в 10 утра Рустам Минниханов выступит с посланием Государственному Совету Татарстана в Государственном большом концертном зале имени Сайдашева в Казани. Мероприятие будет транслироваться онлайн на республиканских телеканалах, а также в интернете.

Ссылка на трансляцию будет доступна на главной странице сайта Официальный Татарстан.

Ранее в казанском Кремле не раскрыли, чему будет посвящено завтрашнее послание президента Татарстана.

