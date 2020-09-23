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Послание Минниханова посвящено основным направлениям социально-экономического развития Татарстана

20:15, 23.09.2020
Послание Минниханова посвящено основным направлениям социально-экономического развития Татарстана
Фото: tatarstan.ru

Послание Госсовету Татарстана президента республики Рустама Минниханова будет посвящено основным направлениям социально-экономического развития региона. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Завтра, в 10 утра Рустам Минниханов выступит с посланием Государственному Совету Татарстана в Государственном большом концертном зале имени Сайдашева в Казани. Мероприятие будет транслироваться онлайн на республиканских телеканалах, а также в интернете.

Ссылка на трансляцию будет доступна на главной странице сайта Официальный Татарстан.

Ранее в казанском Кремле не раскрыли, чему будет посвящено завтрашнее послание президента Татарстана.

Общество Татарстан
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