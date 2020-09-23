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В казанском Кремле не раскрыли, чему будет посвящено завтрашнее послание президента Татарстана

10:43, 23.09.2020
В казанском Кремле не раскрыли, чему будет посвящено завтрашнее послание президента Татарстана
Фото: Максим Платонов

Казанский Кремль не раскрыл, чему будет посвящено послание президента Татарстана Рустама Минниханова. Руководитель пресс-службы президента Лилия Галимова лишь сказала, что деятельность главы РТ Минниханова всегда обращена к человеку, это и будет одной из важных тем выступления.

tatarstan.ru

По ее словам, президент еще пока продолжает готовить послание и в процессе работы над ним вносит дополнения.

Напомним, что завтра Минниханов выступит с посланием к Госсовету Татарстана. Оно начнется 10.00 часов в БКЗ им. С. Сайдашева. Послание будет транслироваться на портале «Официальный Татарстан».

ОбществоВласть Татарстан
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