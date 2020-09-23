Рифкат Минниханов выразил свое мнение о ситуационных центрах

Фото: Максим Платонов

В ходе итоговой пресс-конференции форума Kazan Digital Week главе ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкату Минниханову задали вопрос о том, что, на его взгляд, первично — Ситуационный центр или же Центр управления регионом. Чиновник назвал этот вопрос политическим, однако согласился высказать свое личное мнение на этот счет.

Фото: Ринат Назметдинов



— Это мое мнение, я бы не хотел, чтобы его принимали за позицию республиканских органов власти. Да, ситуационные центры есть, о них красиво говорят, но даже в ходе конференции я сталкивался с тем, что напрямую с вопросом СЦ мало кто работает. Честно говоря, в регионах [наработки нашей республики] не вызывают интереса.



На мой взгляд, Ситуационный центр — это все. На форуме мы говорили и о финтехе, и об ИТС — все это принимается в рамках обработки тех или иных данных, а руководитель получает решения. В свою очередь, Центр управления регионом на сегодняшний день, к сожалению, решает узкие задачи. В первую очередь речь о жалобах и заявлениях граждан, а в республике Татарстан это решал «Народный контроль», — высказался Рифкат Минниханов.

Ранее Рифкат Минниханов заявил о необходимости создания единой транспортной платформы, которая объединила бы все имеющиеся подсистемы (ГЛОНАСС, фотофиксация и другие), работающие сейчас разрозненно.

