Минниханов встретился с гендиректором «Мостотреста» Ротенберга
Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с гендиректором ПАО «Мостотрест» Владимиром Власовым.
Как сообщает пресс-служба главы республики, на встрече обсудили вопросы развития дорожной инфраструктуры Татарстана и сотрудничество в актуальных направлениях.
Напомним, что «Мостотрест» принадлежит российскому миллиардеру, бизнесмену Аркадию Ротенбергу. Компания занималась строительством Крымского моста.
В июле 2019 «Мостотрест» заключил контракт на строительство и реконструкцию в Татарстане моста через Свиягу на 757-м км автомобильной дороги М-7 «Волга» за 4,7 млрд рублей.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым