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Минниханов встретился с гендиректором «Мостотреста» Ротенберга

16:42, 23.09.2020
Минниханов встретился с гендиректором «Мостотреста» Ротенберга
Фото: tatarstan.ru

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с гендиректором ПАО «Мостотрест» Владимиром Власовым.

Как сообщает пресс-служба главы республики, на встрече обсудили вопросы развития дорожной инфраструктуры Татарстана и сотрудничество в актуальных направлениях.

Фото: tatarstan.ru

Напомним, что «Мостотрест» принадлежит российскому миллиардеру, бизнесмену Аркадию Ротенбергу. Компания занималась строительством Крымского моста.

В июле 2019 «Мостотрест» заключил контракт на строительство и реконструкцию в Татарстане моста через Свиягу на 757-м км автомобильной дороги М-7 «Волга» за 4,7 млрд рублей.

Общество Татарстан
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