ЕС ввел санкции против шести российских компаний из-за строительства Крымского моста

ЕС ввел санкции против шести российских компаний из-за строительства Крымского моста.

Согласно документу, опубликованному в официальном журнале ЕС, в санкционный список попали ОАО «Институт Гипростроймост», ООО «Стройгазмонтаж-Мост», судостроительный завод «Залив», АО «ВАД», ООО «Стройгазмонтаж» и ПАО «Мостотрест». Владельцем последних двух компаний является Аркадий Ротенберг.

Ранее в июне Совет ЕС продлил на год санкции в отношении Крыма и Севастополя. Меры приняты в рамках стратегии ЕС по непризнанию воссоединения Крыма с Россией.