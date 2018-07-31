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ЕС ввел санкции против шести российских компаний из-за строительства Крымского моста

09:42, 31.07.2018 2
ЕС ввел санкции против шести российских компаний из-за строительства Крымского моста
Фото: kremlin.ru

ЕС ввел санкции против шести российских компаний из-за строительства Крымского моста.

Согласно документу, опубликованному в официальном журнале ЕС, в санкционный список попали ОАО «Институт Гипростроймост», ООО «Стройгазмонтаж-Мост», судостроительный завод «Залив», АО «ВАД», ООО «Стройгазмонтаж» и ПАО «Мостотрест». Владельцем последних двух компаний является Аркадий Ротенберг.

Ранее в июне Совет ЕС продлил на год санкции в отношении Крыма и Севастополя. Меры приняты в рамках стратегии ЕС по непризнанию воссоединения Крыма с Россией.

ОбществоВласть
комментарии 2

комментарии

  • Ura Orlov 10:05
    Россия, Белоруссия и Украина - это Русь и некоторые иуды боятся этого воссоединения одного народа.
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  • Анонимно 10:51
    Именно так
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