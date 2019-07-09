«Мостотрест» заключил контракт на строительство моста через Свиягу в Татарстане за 4,7 млрд рублей

ПАО «Мостотрест» заключило контракт на строительство, а также реконструкцию мостового перехода через Свиягу в Татарстане на 757-м км автомобильной дороги М-7 «Волга». Стоимость работ составит 4,7 млрд рублей.

На первом этапе предполагается начать в конце июля строительство нового моста и подходов — участка автомобильной дороги категории IБ общей протяженностью более 7 км по две полосы движения в каждом направлении. Новый мост будет возведен параллельно существующему выше по течению Свияги.

«После завершения первого этапа старый мост будет закрыт на реконструкцию, а движение по автодороге М-7 будет переключено на новый мостовой переход. На втором этапе проекта специалисты компании проведут усиление пролетного строения и ремонт опор старого моста, сданного в эксплуатацию в 1996 году. Также в рамках контракта будут возведены надземные пешеходные переходы на окраине поселков Исаково и Гаврилково в местах расположения остановок общественного транспорта», — приводит сообщение «Мостотреста» «Интерфакс».

Все работы будут завершены в ноябре 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Мостотрест» стал единственным участником конкурса по выбору подрядчика реконструкции и строительства моста через Свиягу. Стоимость работ оценивается в 4,7 млрд рублей.

Основным акционером «Мостотреста» является АО «ТФК-Финанс», которым владеет ООО «Стройпроектхолдинг». Последняя компания принадлежит Аркадию Ротенбергу. Он был спарринг-партнером по дзюдо президента России Владимира Путина.

Контракты на реконструкцию соседних участков получили ОАО «Каздорстрой» и ПСО «Казань».