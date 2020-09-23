Молодежка «Рубина» в гостях обыграла московский «Локомотив»

«Рубин» в гостях с минимальным счетом победил московский «Локомотив» (1:0) в матче молодежного первенства РПЛ.

Единственный гол во встрече был забит на 39-й минуте игры, отличился нападающий Данила Стрельчук. Ранее он уже забивал в ворота московского ЦСКА в первом туре молодежного чемпионата страны.

Благодаря этой победе над лидером турнира казанцы набрали шесть очков и укрепились в верхней части турнирной таблицы.

Напомним, во втором туре «Рубин» разгромил «Строгино», забив три безответных мяча.

Молодежное первенство РПЛ. 3-й тур.

«Локомотив» (Москва) — «Рубин» (Казань) — 0:1 (0:1)

Голы:

0:1 — 39, Стрельчук.