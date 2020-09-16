Молодежка «Рубина» разгромила команду «Строгино» в молодежной лиге РПЛ

«Рубин» дома разгромно победил подмосковный клуб «Строгино» (3:0) в матче молодежного первенства РПЛ.

Первый гол казанцы забили перед уходом на перерыв, когда Александров отправил мяч в ворота соперника. Во втором тайме Шолох с пенальти и Моторин с игры довели счет до разгромного.

Это первая победа «Рубина» в новом сезоне молодежного чемпионата. Ранее казанцы уступили в гостях московскому ЦСКА (1:2).

Молодежное первенство РПЛ. 2-й тур.

«Рубин» (Казань) — «Строгино» — 3:0 (1:0)

Голы:

1:0 — 42, Александров;

2:0 — 66, Шолох (с пенальти);

3:0 — 84, Моторин.