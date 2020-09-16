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Молодежка «Рубина» разгромила команду «Строгино» в молодежной лиге РПЛ

16:34, 16.09.2020
Молодежка «Рубина» разгромила команду «Строгино» в молодежной лиге РПЛ
Фото: vk.com/akademyfkrubin

«Рубин» дома разгромно победил подмосковный клуб «Строгино» (3:0) в матче молодежного первенства РПЛ.

Первый гол казанцы забили перед уходом на перерыв, когда Александров отправил мяч в ворота соперника. Во втором тайме Шолох с пенальти и Моторин с игры довели счет до разгромного.

Это первая победа «Рубина» в новом сезоне молодежного чемпионата. Ранее казанцы уступили в гостях московскому ЦСКА (1:2).

Молодежное первенство РПЛ. 2-й тур.
«Рубин» (Казань) — «Строгино» — 3:0 (1:0)
Голы:
1:0 — 42, Александров;
2:0 — 66, Шолох (с пенальти);
3:0 — 84, Моторин.

СпортФутбол Татарстан
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