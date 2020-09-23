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В Татарстане зарегистрирован 74-й случай смерти от коронавируса

16:14, 23.09.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане зарегистрирован 74-й случай смерти от коронавируса

Сегодня в Татарстане зафиксирован 74-й случай смерти от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

От COVID-19 умер мужчина 1974 года рождения. Он проходил лечение в Казани во временном инфекционном госпитале больницы №7.

У жертвы диагностировали внебольничную пневмонию, вызванную коронавирусом. Причина смерти установлена в результате аутопсии.

Напомним, что последние две смерти от коронавируса в Татарстане были подтверждены вчера.

Общество Татарстан
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