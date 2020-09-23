В Татарстане зарегистрирован 74-й случай смерти от коронавируса

Сегодня в Татарстане зафиксирован 74-й случай смерти от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

От COVID-19 умер мужчина 1974 года рождения. Он проходил лечение в Казани во временном инфекционном госпитале больницы №7.

У жертвы диагностировали внебольничную пневмонию, вызванную коронавирусом. Причина смерти установлена в результате аутопсии.



Напомним, что последние две смерти от коронавируса в Татарстане были подтверждены вчера.