В Татарстане подтверждены еще две смерти от коронавируса

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане зарегистрированы еще две смерти от COVID-19. Общее количество смертельных случаев, к которым привел коронавирус, достигло 73.

Как сообщили в республиканском оперштабе по борьбе с коронавирусом, в Альметьевской ЦРБ скончалась женщина 1977 года рождения. Она поступила в больницу с внебольничной пневмонией, вызванной COVID-19. Состояние осложнялось хроническими заболеваниями.

Также в медсанчасть КФУ была доставлена жительница Казани 1947 года рождения. У нее также наблюдалась внебольничная пневмония, протекавшая тяжело. Причина смерти была установлена экспертизой, наличие коронавируса подтвердили в лаборатории.

Напомним, за последние сутки в России зафиксировано 160 смертей. За весь период от коронавируса в стране умерли 19 649 человек.

