Финансирование DOMO и подмена активов: о чем знал Банк России за месяц до краха «Татфондбанка»?

Фото: Максим Платонов

«Проверка указала на ухудшение положения в связи с операциями по замене рыночных активов на технические»

Чуть более чем за месяц до отзыва лицензии Банком России, 31 января 2017 года, в «Татфондбанке» завершилась очередная двухнедельная проверка АСВ, показавшая большую долю «технических» активов, существенное завышение стоимости имущества и недооценку кредитных рисков банком. Аналитическую часть отчета в Вахитовском райсуде зачитывал накануне прокурор Руслан Губаев в ходе длящейся уже почти 3 месяца процедуры оглашения доказательств, собранных следствием по уголовному делу экс-главы ТФБ Роберта Мусина.

Еще за год до финальной для «Татфондбанка» ревизии, в конце 2016-го к тому моменту недавно назначенная временная администрация из представителей агентства Банка России указала на значительное ухудшение положения ТФБ. В качестве причин назывались операции по замене рыночных активов на технические, ухудшение финансового положения заемщиков банка и формирование кредитных обязательств «условного» характера. Последняя же проверка АСВ установила не только сам факт «оригинальных» кредитных ходов ТФБ, но и нюансы предоставления кредитов подконтрольной Мусину, «флагманской» компании группы DOMO, через межбанковское кредитование.

— В начале декабря 2016 года банк начал испытывать существенные проблемы с ликвидностью, которые пытался решить самостоятельно путем продажи рыночного кредитного портфеля и привлечения ликвидности от связанных с ним банков. Драйвером данных проблем послужило закрытие лимитов на банк со стороны Банка России и других банков по сделкам РЕПО и МБК. После полной потери ликвидности банк отразил в отчетности картотеку неисполненных платежей. По состоянию на дату проверки у банка отсутствует доступная ликвидность средств, которые позволяли бы в полном объеме исполнять обязательства перед кредиторами и вкладчиками, — цитировал гособвинитель выдержки из анализа «текущего уровня ликвидности» ТФБ на 2017 год.

Аналитическую часть отчета зачитывал прокурор Руслан Губаев. Фото Олега Тихонова

Согласно отчету, за год, прошедший с даты предыдущего анализа, активы банка уменьшились на 14,9 млрд рублей или на 6,9% и к 31 января 2017 года составили 202 млрд 100 млн рублей. Картотека неисполненных платежей ТФБ была оценена «ревизорами» в 8,1 млрд рублей, при этом на группу банков, связанных с ТФБ через «бенефициара Мусина», приходилось 1,9 млрд рублей активов, 23,7 млрд рублей обязательств и 4,6 млрд небалансовых обязательств. Размер ссудной задолженности составил 127,7 млрд рублей, выданных МБК — 2,8 млрд рублей, корпоративный кредитный портфель, включая приобретенное право требования и векселя, — 106,5 млрд рублей, розничный кредитный портфель — еще 18,5 млрд рублей.

— Ссудная задолженность кредитных организаций представлена задолженностью «Тимербанка», «РГС Банка», «Интехбанка» и другими банками. По результатам анализа межбанковских кредитов установлено, что кредит ПАО «РГС Банк» предоставлен под залог обеспечения в виде паев ЗПВ «Невский», при этом в период проведения проверки заемщик предъявил оферту от 23.09.2016 на заключение договора об уступке прав требования на задолженность ООО «Бытовая электроника». Таким образом, представители агентства полагают, что данный актив сформирован в результате осуществления фидуциарной сделки по финансированию компании ООО «Бытовая электроника», которая является подконтрольной бенефициару Мусину, — зачитал Руслан Губаев.

Проверяющие резюмировали, что после предъявления оферты задолженность «РГС Банка» должна замениться на задолженность ООО «Бытовая электроника», и предположили, что ТФБ целесообразно было бы сформировать резерв по задолженности «РГС Банка» в размере 100%, а также скорректировать задолженность.

ООО «Бытовая электроника», основное юридическое лицо ГК DOMO, состоящее из более, чем десятка фирм, как считает следствие, бенефициаром которых являлся лично Роберт Мусин. Фото Максима Платонова

Выписки со счетов еще раз показали курсирование кредитных денег от ТФБ по компаниям DOMO

ООО «Бытовая электроника» — основное юридическое лицо ГК DOMO, состоящего из более, чем десятка фирм, как считает следствие, бенефициаром которых являлся лично Роберт Мусин. Именно с этой компанией связан один из самых внушительных по сумме ущерба эпизодов дела Мусина, оцененный в 19,1 млрд рублей. Именно на такую сумму компаниям ГК DOMO, как полагают следователи, аффилированным с Мусиным фирмам, выдавались необеспеченные беззалоговые кредиты. Возвращены они не были, компании обанкротились сразу после краха ТФБ.

Обвинители настаивают, что полученные от ТФБ кредитные средства в дальнейшем курсировали по счетам компаний группы, движения денежных потоков не имели никакого экономического смысла и были реализованы лишь для отвода глаз: долги одних компаний ГК гасились средствами все новых кредитов других, оформляемых в «Татфондбанке».

Руслан Губаев также огласил выписки со счетов нескольких фирм, причисляемых к ГК DOMO, в частности были озвучены подробности движений по счетам ООО «Весна». Судя по предоставленным следствию документам, после получения кредитов от ТФБ (как заявлялось ранее, выдаваемых «на пополнение оборотных средств») компания с молниеносной скоростью переводила кредитные миллионы на счета других компаний DOMO, а также тратила их на погашение других кредитов. Так, например, 24 июля 2015 года ТФБ выдает кредит «Весне» и перечисляет на ее счет 38 млн 150 тысяч 293 рубля. В этот же день «Весна» перечисляет 14 млн «Югре-Электроникс», а 23 млн уходят «Технике плюс».

— Также сейчас хотел бы обратить внимание, что после получения денежных средств они сразу же уходят в организации группы компаний DOMO — это «Торгбыт», «Фаворит», «Современная электроника», «Техника плюс», «Югра-Электроникс», «Саттелит», «Глобал-консалтинг», — пояснил прокурор.

Обвинители настаивают, что полученные от ТФБ кредитные средства в дальнейшем курсировали по счетам компаний группы, движения денежных потоков не имели никакого экономического смысла. Фото Максима Платонова

При этом, большинство фирм ГК DOMO следствие считает номинальными, в реальности никогда не ведшими хозяйственную деятельность и не имевшими фактического имущества. Еще на этапе допроса свидетелей, в качестве которых в суде были допрошены юридические руководители фирм группы компаний, многие из них подтверждали, что занимали должности лишь на бумаге, а сами фирмы не имели ни средств, ни штата, ни проектов. Экс-сотрудники ТФБ, курировавшие выдачу кредитов компаниям DOMO, также не раз под присягой говорили об очень странных отношениях банка и ряда компаний, включая «Весну», «Югру-Электроникс» и так далее.

Не так давно, к слову, в суде была озвучена и разоблачающая переписка топ-менеджера ТФБ Ирины Ионовой, занимающейся поиском руководителей для фиктивных фирм, с бухгалтером нескольких компаний ГК DOMO Ириной Васильевой. В документах, изъятых с рабочего компьютера Ионовой, говорится, что плохое финансовое положение «Сателлита», «Комфорта» и «Весны» было известно в ТФБ, а также подтверждается, что сотрудники «Татфондбанка» лично готовили для DOMO договоры о поставке и накладные.

После трехчасового оглашения доказательств и собранных следствием материалов перерыв в заседании был объявлен до 28 сентября. Суд продолжит заслушивать материалы дела в 9 часов утра.

Ольга Голыжбина