Метшин поделился опытом с коллегами на Kazan Digital Week

Сегодня мэр Казани Ильсур Метшин провел круглый стол на международном форуме Kazan Digital Week, где главы крупнейших городов Китая, Турции, Казахстана, Ирана, Молдовы, Беларуси, Киргизии, а также из крупных российских городов — Санкт-Петербурга, Красноярска, Якутска и других поделились опытом реализации концепции «Умный город». Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

«Сегодня в Казани сформирована единая, взаимоувязывающая все четыре вида транспорта маршрутная сеть, работающая в едином расписании, по единым тарифам», — рассказал Метшин.

Фото: kzn.ru

Среди транспортных проблем Казани мэр отметил несвязность окраин с центром города. В качестве решения планируется запуск метробусов. В частности, их могут выпустить на дорогу до ЖК «Салават купере».

Аким города Нур-Султан (Казахстан) Алтай Кульгинов сообщил, что в их общественном транспорте действует система Face Pay, благодаря чему пассажиры оплачивают проезд бесконтактно.

Напомним, что исполком Казани опубликовал план развития транспортной инфраструктуры города до 2040 года: в ближайшие 20 лет в столице Татарстана должен появиться мост-дублер Кировской дамбы.

