Метшин поделился опытом с коллегами на Kazan Digital Week
Сегодня мэр Казани Ильсур Метшин провел круглый стол на международном форуме Kazan Digital Week, где главы крупнейших городов Китая, Турции, Казахстана, Ирана, Молдовы, Беларуси, Киргизии, а также из крупных российских городов — Санкт-Петербурга, Красноярска, Якутска и других поделились опытом реализации концепции «Умный город». Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
«Сегодня в Казани сформирована единая, взаимоувязывающая все четыре вида транспорта маршрутная сеть, работающая в едином расписании, по единым тарифам», — рассказал Метшин.
Среди транспортных проблем Казани мэр отметил несвязность окраин с центром города. В качестве решения планируется запуск метробусов. В частности, их могут выпустить на дорогу до ЖК «Салават купере».
Аким города Нур-Султан (Казахстан) Алтай Кульгинов сообщил, что в их общественном транспорте действует система Face Pay, благодаря чему пассажиры оплачивают проезд бесконтактно.
Напомним, что исполком Казани опубликовал план развития транспортной инфраструктуры города до 2040 года: в ближайшие 20 лет в столице Татарстана должен появиться мост-дублер Кировской дамбы.
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