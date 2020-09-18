В Казани построят дублер Кировской дамбы и запустят трамвай до «Салават купере»
Исполком Казани опубликовал план развития транспортной инфраструктуры города до 2040 года. Согласно документу, в ближайшие 20 лет в столице Татарстана должен появиться мост-дублер Кировской дамбы.
Должно продолжиться строительство Большого и Малого Казанского кольца. Также заложено строительство Восточного полукольца.
Рассчитывают эксперты и на возведение трамвайных путей до Юдино и микрорайона «Салават купере».
Подробнее читайте в материале «Реального времени».ОбществоИнфраструктура Татарстан
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